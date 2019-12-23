القيادة العامة تمدد المهلة الممنوحة لمصراتة لانسحاب ميليشياتها

مددت القيادة العامة للقوات المسلحة، المهلة الممنوحة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس وسرت لثلاثة أيام أخرى، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين وحتى منتصف ليل الأربعاء القادم.

وقالت القيادة العامة في بيان تلاه الناطق باسمها اللواء أحمد المسماري، إن تمديد المهلة جاء بناء على الاتصالات التي أجرتها شخصيات وطنية من مصراتة مع القيادة العامة لمنحهم فترة زمنية لإقناع أبنائهم بالعودة إلى مدينة مصراتة.

القيادة العامة أعلنت أيضا التزامها بعدم التعرض للقوات المنسحبة من طرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة.

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