مستشفى مسلاتة المركزي تتسلم شحنة إمدادات طبية عاجلة

أعلنت إدارة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمس الأحد، تزويد مستشفى مسلاتة المركزي والمركز الصحي القصيبات بشحنة عاجلة من الإمدادات الطبية والأدوية دعماً للخدمات الصحية بمدينة مسلاتة.

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية توفيق حريشة، إن دعم الخدمات الصحية المقدم من قبل الإدارة جاء بصورة عاجلة استجابةً لاحتياجات المواطنين الطبية بالمدينة وخاصةً بسبب الظروف الإنسانية التي تمر بها مسلاتة، مضيفاً أن شحنة الطوارئ والإمدادات الطبية شملت مستلزمات خاصة وأدوية طوارئ بالإضافة إلى المضادات الحيوية.