الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الأعمال العسكرية في ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تأكيده على أن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لإيجاد حل سياسي على أساس خطة الأمم المتحدة في ليبيا.

وشدد الاتحاد في بيان له، على ضرورة وقف الأعمال العسكرية كافة واستئناف الحوار السياسي، مؤكدا أن أعضاء المجموعة الدولية كلهم ملزمون باحترام قرار حظر الأسلحة.

كما أكد في بيانه، على دعمه لخطة الأمم المتحدة ومسار برلين لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، مضيفاً أنه يجب التزام المشاركين في مؤتمر برلين العمل من أجل حل سياسي شامل يضمن مصالح الليبيين وسيادة ليبيا.