المجعي: استعدنا السيطرة على بعض أجزاء من منطقة صلاح الدين

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، مصطفى المجعي، إن القوات التابعة له، استعادت السيطرة على منطقة، “سيمافرو البل” بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.

المجعي أضاف في تصريحات صحفية أن الاشتباكات مستمرة على مدار اليوم في منطقة صلاح الدين، مؤكدًا أن قوات بركان الغضب استعادت السيطرة على المناطق التي كانت فقدتها الأيام الماضية.

وحول إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تزويد حكومة الوفاق بالمزيد من الدعم العسكري، حال طلبها ذلك، أوضح المجعي أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج يعلم كل ما تحتاج إليه قوات بركان الغضب من معدات وآليات عسكرية وأسلحة لصد الهجوم على العاصمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال خلال لقاء له بفضائية ” “TRT عربي التركية، إن الأمم المتحدة منعت بيع السلاح إلى الأطراف الليبية، في عام 2015م، مؤكدا: “إذا ما تلقينا هذه الدعوة من حكومة الوفاق، فإن تركيا جاهزة ومستعدة، والآن ننتظر الحصول على إذن من الطرف الدولي الآخر”.

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