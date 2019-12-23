المسماري يؤكد رصد طائرة “بوينغ” تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الناطق باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري رصد الأجهزة الاستخبارتية لقوات الجيش طائرة “بوينغ” تنقل عتاداً عسكرياً من إسطنبول إلى ليبيا.

المسماري حذر – وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط – شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، مشددًا على أن القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد جدد – في وقت سابق- تأكيده أن بلاده ستزيد الدعم العسكري لحكومة الوفاق، مضيفا أن التنسيق بيننا وبين طرابلس سيستمر .

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