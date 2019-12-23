الارصاد: رياح نشطة وقوية وأمطار متفرقة اليوم وغدا على هذه المناطق

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم أن تشهد الاجواء رياح شمالية غربية نشطة الى قوية هذا اليوم ويوم الغد على اغلب المناطق الساحلية تصل سرعتها الى (60) كم /ساعة تسبب فى اثارة للاتربة والغبار على بعض المناطق.

واشار المركز في نشرة جوية صادرة عنه، إلى اضطراب حالة البحر مع ارتفاع للموج يصل الى (6)امتار، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة مساء اليوم ويوم الغد على الساحل من بنغازى الى طبرق ومناطق الجبل الأخضر قد يصحبها خلايا رعدية.

ووفقا للنشرة الجوية فمن المتوقع تكاثر السحب يوم الغد الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية للشمال الغربى مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة .

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم مابين ( 18 – 24 ) مْ بينما لا تتجاوز (16) مْ على اغلب المناطق الجبلية ،وتسجل انخفاض يوم الغد على اغلب المناطق ويكون ملحوظ على مناطق الشمال خاصة مرتفعات الجبل الاخضر .

وفيما يلي تفاصيل التوقعات الجوية :

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