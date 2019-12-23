انطلاق الحملة التطوعية لصيانة طريق البوانيس-الجفرة

تواصل عدد من مؤسسات المجتمع المدني البوانيس المهتمة بالعمل الخيري والتطوعي، في حملة لصيانة وترميم الحفر والمطبات الموجودة في الطريق العام الرابط بين بلدية وادي البوانيس وبلدية الجفرة.

وقام شباب العمل التطوعي بمعالجة قرابة الثلاثون حفرة يتراوح حجمها ما بين المتوسطة والكبيرة كانت تشكل خطرا على المركبات المارة من والى البوانيس والتي سببت في وقت سابق حوادث مرورية راح ضحيتها العديد من المواطنين.

شارك في الحملة منظمة الزيغن للعمل التطوعي وجمعية أيادي الخير للأعمال الخيرية بمنطقة تمنهنت ومؤسسة البوانيس لخدمة المجتمع بمنطقة سمنو ومكتب النظافة والخدمات العامة البوانيس.

ويعاني الطريق الرابط بين البوانيس والجفرة من تهالك وتشققات ووجود الكثير من الحفر والمطبات بسبب الاهمال وانعدام الصيانات اللازمة منذ سنوات أو عقود عدة.