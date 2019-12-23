بنسبة 90%…استطلاع لـ”أخبار ليبيا24″ غالبية كبرى تؤكد عدم استجابة مصراتة لمهلة القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أجرت “أخبار ليبيا24” استطلاعًا للرأي حول إمكانية استجابة عقلاء مصراتة للمهلة التي حددتها القوات المسلحة لانسحاب أبناء المدينة المشاركين في المعارك من طرابلس وسرت.

وجاءت نتيجة الاستطلاع والذي تم نشره قبل انتهاء المدة بـ 12 ساعة، بغالبية كبرى تؤكد أن عقلاء مصراتة لن يستجيبوا للمهلة المحددة حيث بلغت 90% من عدد المستطلعين.

فيما أكد العدد الآخر منهم والذي يبلغ 10% أن عقلاء مصراتة سيستجيبون للمهلة وسيتم سحب أبناء المدينة من ميادين القتال.

وبلغ العدد الكلي للمصوتين بحسب الاستطلاع 3107 شخص، صوت عدد 2800 بـ “لا” فيما صوت الـ “307” الآخرين بـ”نعم”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، منحت مدينة مصراتة مهلة لمدة ثلاثة أيام لسحب قواتها من طرابلس وسرت بحد أقصى تنتهي مدتها الساعة 12 مساء يوم الأحد.

وأكدت القيادة العامة أن استهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي لمدينة مصراتة سوف يتواصل يومياً دون انقطاع وبشكل مكثف لم يسبق له مثيل نهارًا وليلًا.

وأضافت القيادة العامة ـ في بيان لها ـ أنه في حال ما تمت تلك الانسحابات فإن سلاح الجو العربي الليبي الذي رفع قدراته عدداً ونوعاً في شرق وغرب وجنوب البلاد يعلن ومن باب قوة إنه لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس وسرت إلى مصراتة لمدة 3 أيام فقط لا أكثر مع الاحتفاظ بحق استهداف أي معدات جديدة يتم نقلها لمصراتة وتخزينها فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24