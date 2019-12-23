شاهد| في أكبر عمليات الضبط.. مداهمة 12 وكرا لبيع وصناعة الخمور في بنغازي

بنغازي-العنوان

نفذ أعضاء ومنتسبي الدفعة الجديدة من قسم شرطة النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي أكبر عمليات ضبط أوكار بيع وصناعة المواد المسكرة، حيث ضبطت أكثر من 12 وكر لبيع وصناعة الخمور.

وأظهر تسجيل بثه مكتب الإعلام الأمني التابع للمديرية تعرض منتسبي قسم الشرطة إلى مقاومة مسلحة من بعض المجرمين والخارجين عن القانون أثناء عمليات مداهمة أوكار بيع وصناعة الخمور.

وجاءت عمليات المداهمة بتعليمات من مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز لمنتسبي قسم شرطة النجـدة، وبأشراف مباشر وبأمرة رئيس قسم شرطة النجـدة المُقدم جمال العمامي.

وبحسب مكتب الإعلام الأمني، العمليات جاءت لضرب عدد كبير من أوكار الجريمة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة والقائم عليها قسم شرطة النجـدة لمواجهة وضبط الخارجين على القانون والتجار والقائمين على مصانع المواد المُسكرة والمخدرة وحائزي الأسلحة وإحكام السيطرة الأمنية بالمدينة.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني أن عمليات المداهمة جاءت عقب إصرار مدير أمن بنغـازي العميد عادل عبد العزيز على جمع المنتسبين الجُدد في مقر قسم شرطة النجـدة في منطقة الهواري الذي تعرض للدمار والقصف، والذي وقف سداً منيعاً أمام تنظيم داعش الإرهابي، حيث شدد مدير الأمن على الجمع ان يكون من هذا المكان ليكون لهم دافعاً للأمام لإكمال مسيرة شهداء مديرية أمن بنغازي.