اللواء المهدوي يكشف عن نتائج التحقيقات مع طاقم السفينة المحتجزة بمرفأ رأس الهلال

ليبيا – قال رئيس أركان البحرية التابعة للجيش اللواء فرج المهدوي إنه المحتمل أن يتم خلال الساعات المقبلة إطلاق سراح السفينة التي تم احتجازها أمس الأول بعد انتهاء التحقيقات مع طاقمها.

المهدوي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين أوضح أن التحقيقات الجارية حتى الساعة تفيد بأن السفينة التي تحمل علم غرينادا كان مرورها بريئاً ونظيفاً إلا أن قبطانها ارتكب مخالفة كونه دخل المياه الإقليمية الليبية دون الحصول على إذن بذلك ولم يتوقف عندما وجهت له الدوريات الاستطلاعية التابعة لنا نداءات بالتوق، وبناء عليه قمنا بمحاصرة السفينة وتوقيفها وجرها لمنطقة مرفأ رأس الهلال.

وأضاف:”تبين خلال التحقيقات أنها سفينة شحن خرجت من مالطا وتتجه لمدينة الإسكندرية بمصر وفقاً للأوراق الرسمية الموثقة التي تحدد ميناءي الانطلاق والوصول وحمولتها كما تبين من التفتيش الدقيق الذي قمنا بإجرائه هي مجرد أجهزة لمصنع للحبوب والطحين… أما الطاقم فعدده 8 أفراد 3 من جورجيا منهم القبطان المسؤول عن خط سير السفينة واثنان من أوكرانيا و3 أتراك… سيتم إطلاق سراحهم ربما خلال الساعات المقبلة”.

ونفى المهدوي اعتبار السفينة محاولة تركية لقياس مدى استعداد البحرية الليبية والجيش الوطني، مؤكداً أن السفينة ليست تركية والقبطان أيضاً لا يحمل جنسية تركية ولم يتطرق إلى أنه دخل إلى المياه الإقليمية الليبية دون إذن اعتماداً على اتفاقية السراج وتركيا.

رئيس أركان البحرية إختتم تصريحه بالقول:” لم أطلع على التحقيقات بشكل مفصل، ولكن أعتقد أن الأحوال المناخية السيئة أرغمته على دخول المياه الإقليمية وربما لم يسمع النداءات التي وجهتها الدوريات التابعة لنا… وأياً كان الأمر أدرك الجميع مدى جاهزيتنا، فنحن كنا نراقب ونرصد تحركات كل السفن”.

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