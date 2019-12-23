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واصفًا إياه بـ”عبد السوء”.. هدية: المسماري تطاول على أسياده في مصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم مدير المكتب الإعلامي لمليشيا البنيان المرصوص، أحمد هدية، الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، واصفا إياه بـ”عبد السوء”، بعد إعلانه تجديد المهلة لمدة ثلاثة أيام إضافية فقط، على أن تنتهي في الساعة الثانية عشرة بعد منتصف يوم الأربعاء 25 أغسطس 2019م، لسحب أبناء مصراتة من جبهات القتال.

هدية قال ، في مداخلة عبر قناة ليبيا الأحرار “المسماري تطاول على أسياده، وارتقى مرتقى صعبًا، متواريًا خلف الإمارات التي لن تنفعه يوم الحساب الذي سيكون قريبا”، بحسب تعبيره.

 وأضاف أن مصراتة من تعطي المُهل ولا يعطى لها المُهل، متابعا: “يحضرني في هذا السياق للشاعر المتنبي، وإن كنت أشك أن عبد السوء – في إشارة إلى المسماري-  سيفهما من المرة الأولى: ما يقبض الموت نفسا من نفسهم إلا وفي يده من نتنها عود.. لا تشتر العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد”، مختتما: “أؤكد لك أن عصاك موجودة يا مسماري في مدينة مصراتة”.

وكانت القيادة العامة لقوات الكرامة، أعلنت أمس، الاستجابة للمهلة التي طلبها بعض أبناء مصراتة لإقناع أبنائهم بالانسحاب من جبهات القتال والعودة إلى مدينتهم، مشيرة إلى أن هذه الشخصيات طالبت بمهلة أسبوعًا، إلا أن القيادة وافقت على ثلاثة أيام فقط.

وقال المسماري، في بيان مرئي بشأن “عمليات عسكرية” إن هذه المهلة تأتي انطلاقًا من مسؤولية القيادة العامة تجاه أبناء ليبيا عمومًا وأبناء مصراتة خصوصًا واستجابة للانتصارات التي قام بها بعض الشخصيات الوطنية من أحرار أبناء مصراتة الوطنيين مع القيادة العامة للجيش الليبي الذين طلبوا تمديد فترة المهلة لمدة أسبوع واحد، وذلك لإعطاء فترة زمنية لجهودهم ولمساعيهم في إقناع أبنائهم بالعودة إلى مدينتهم مصراتة”.

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  • انتم ايها الحمار هدية اردوغان عبيد للمختل العثمانى اردوغان انظر لوزير دفاعه بماذا يعد اشقائه فى ليبيا يقصد المصاريت الاغبياء يعدكم بالسلام الموجود بسوريا انظر الى هذا السلام الدامى فى ادلب على الحدود التركية مباشرة وعلى لسان سيدك وتاج راسك الجبان اردوغان امس يتحدث عن تشريد 80 الف سورى من اهالى دلب نتيجة سحق ودعك ادلب من القوات السورية التى تحاصر وحدة عسكرية لجيش الدعارة التركى فى اداب واردوغان يستغيث ويهدد بارسال اللاجئين ااسوريين الى اوربا مالم توقف الضربات على ادلب وارسل وفد الى روسيا اليوم على عجل ليستعطف بوتن ويقبل شروطه لوقف دعك المليشيات العثمانية على الحدود التركية فكيف يحمى مليشياته فى ليبيا على بعد الاف الاميال وهو يدعى ان روسيا تدعم الجيش الوطنى ليبرر هزيمتكم مقدما ويعدكم لمصير سوريا الا تفهموا ياغبياء فالمعركة محسومة مقدما ولم يعد اردوغان يهدد لارسال قوات بعد ان رفع الجيش المصرى حالة الطوارئ وباشارة من المشير يسير جيش جرار فى سويعات يجعل مصراطة اطلال مثل الرقة اوالموصل او حلب او حتى ادلب سحق ودعك اتفووووه عليك غبى مثل كل الاخوان الذى كانوا مثل فى مصر والسودان اين هم الان ياعبيد اردوغان سيد الناس حفتر لا يقهر ياهدية يابن الغبية التى سقطت منها سهوا فى احد خيام النكاح

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  • أيها المعتووووه…..يذكرنى حديثك الممجوج بالحوار الذى دار بين ابو جهل عليه لعنة الله و عبدالله ابن مسعود فى غزوة بدر الكبرى….
    حين قال ابوجهل بكل غرور و تكبر لابن مسعود و قبل ان يقطع أبن مسعود عنقه…..”لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم”….
    و لك و لكل الخوان المفسدين مثلها باذن الله

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