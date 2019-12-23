لجنة الخارجية في البرلمان تدعو الشباب المغرر بهم إلى إلقاء السلاح قبل فوات الأوان

وجهت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب نداء إلى أبناء طرابلس وباقي شباب ليبيا، الذين تم التغرير والزج بهم في القتال ضد القوات المسلحة، داعية إياهم إلى تحكيم العقل ومراجعة مواقفهم وإلقاء السلاح.

لجنة الخارجية دعت في بيان لها الشباب المغرر بهم إلى عدم الوقوف في وجه القوات المسلحة التي تقاتل لاسترجاع العاصمة من الجماعات الإرهابية، وعدم الزج بأنفسهم في أجندات أجنبية وداخلية لا تهمها إلا مصالحها الشخصية واستمرارها في نهب ثروات البلاد، طالبة منهم أن يكونوا جزءا من مشروع المصالحة ودولة القانون والحريات.

كما جددت اللجنة البرلمانية التأكيد على خطاب القيادة العامة بالعفو عمن يلقي السلاح ويلزم بيته قبل فوات الأوان.

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