المسماري: رصدنا طائرة تنقل عتاد عسكري من اسطنبول إلى ليبيا

ليبيا – كشف الناطق باسم القيادة العام للجيش اللواء أحمد المسماري عن رصد طائرة بوينج 747 ذات التسجيل ( ATG 3012) تنقل عتاد عسكري من اسطنبول إلى ليبيا.

المسماري حذر في تصريح لـ “رويترز” شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، منوهاً إلى أن القوات الجوية لن تتردد في إسقاط أو استهداف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

وأشار إلى أنه تُلغى صفة المدنية على الطائرات في حال تم استخدامها لأغراض عسكرية.

كما قال في تسجيل مصور نشر أمس الأحد إن الجيش الوطني يمدد المهلة التي أعطاها لمصراتة حيث أمامهم الآن حتى منتصف ليل الأربعاء للانسحاب من المدينة بدلاً من منتصف ليل الأحد.

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