أعيان ومشايخ ليبيا يؤكدون دعمهم للجيش ويطالبون بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الاثنين، بعدد من أعيان ومشايخ ليبيا، حيث أكدوا دعمهم لتحركاته الدولية الرامية إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي.

وقال فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في تصريح صحفي، أن الأعيان والمشايخ أكدوا رفضهم لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين تركيا وفائز السراج؛ كونها تمس السيادة الليبية.

ودعا الأعيان والمشايخ المستشار صالح للاتصال بدول العالم كافة والمنظمات الدولية لتوضيح الواقع والأزمة في ليبيا ودعم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفه حفتر.

وأطلعهم المستشار صالح على ما دار في جولته التي التقى فيها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، واجتماعه مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولقائه برئيس البرلمان اليوناني ووزير الخارجية.

كما أطلعهم عن اجتماعه برئيس البرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة وكذلك المراسلات والخطابات التي بعثها إلى الامين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية وذلك من أجل رفض مذكرة التفاهم وسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

ودار نقاش وحوار ما بين المستشار صالح والأعيان والمشايخ بشأن آخر المستجدات السياسية ومؤتمر برلين حول ليبيا.

وثمن الأعيان والمشايخ دور كافة الدول الشقيقة والصديقة على دعمها اللا محدود للشعب الليبي ورفض اتفاقية التفاهم ودعمهم المطلق لكل المخرجات الديمقراطية والمتمثلة في مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح وكافة الأجسام المنبثقة عنه.

وأكد الأعيان والمشايخ على وحدة التراب الليبي ورفض أي مساعي لتقسيمه مؤكدين دعمهم للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لتخليص البلاد من الإرهاب والفوضى وإعادة الامن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.