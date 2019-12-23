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السراج: نحن مهتمون الآن بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، اليوم الاثنين، إن طرابلس مهتمة حاليا بإحضار دبابات وطائرات مسيرة تركية.

وجاءت تصريحات السراج في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، التي تحدث فيها عن اعتراضات البعض على الاتفاق مع تركيا.

وقال السراج: “من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، يمكنه اللجوء إلى العدالة والقانون الدولي”.

وتابع بقوله “ليبيا وتركيا، دوتان عضوتان في الأمم المتحدة، ولديهما حكومات شرعية ومستقلة وذات سيادة، وتوقيع تلك المذكرة حق من حقوقنا”.

واستمر بقوله “هل يعتقد البعض أن ليبيا دولة ضعيفة؟ نحن لا نقبل الضغط أو التلاعب”.

دبابات تركية

وتطرق السراج إلى الدعم العسكري الذي تأمل حكومة طرابلس أن تحظى به، بقوله “الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا”.

وأضاف رئيس حكومة الوفاق “نحن نحن مهتمون بالحصول على دبابات وطائرات بدون طيار، ماذا كنت تتوقعون معذرة؟ ألا نحصل على دبابات وطائرات بدون طيار تركية وتقف حكومتنا مكتوفة الأيدي، بينما نرى تدمير العاصمة طرابلس أمام أعيننا ونرى الدماء في كل مكان؟ كنت تريدونا أن نقف مكتوفي الأيدي ونرى عاصمة ليبيا تحتل؟”.

واستمر السراج قائلا

“أي شخص ينتقدنا، ينبغي عليه أولا أن يسأل نفسه، عما كان سيفعله لو كان مكاننا، وسيرى إن كان لديه بديل أم لا”.

واستدرك “ليبيا ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد”.

وأتم بقوله

“نحن متأكدون من الانتصار، وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا، ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا”.

ووقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في وقت سابق رصده طائرات بوينغ تنقل عتادا عسكريا من إسطنبول إلى ليبيا.

ووجه المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، تحذيرا لشركات النقل الجوي من نقل الأسلحة في الطائرات المدنية، حسب وكالة “رويترز”.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي، يوم أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أنها لم تذكر أنقرة أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أعلن في 12 ديسمبر/كانون الثاني الجاري، إطلاق عملية تحرير قلب مدينة طرابلس، التي تسيطر عليها الميليشيات والجماعات الإرهابية.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • ياحمار اذا كان سيدك اردوغان يولول ويستغيث باوربا وبوتن لانقاذ قواته المحاصرة فى ادلب على الحدود التركية ومليشياته هناك تسحق من الجيش العربى السورى وبلسان اردوغان امس تم تشريد 80 الف من اهالى ادلب وارسل لبوتن وفد اليوم يطلب معرفة شروطه لتنفيذها ويهدد اوربا بفتح ابواب اللاجئين اذا لم توقف سحق مليشياته فاين دبابات وطائرات اوردغان على حدوده فكيف حالكم يابعدا عنه الاف الاميال ومسافة السكة بين اكبر قاعدة فى الشرق الاوسط فى مصر سويعات فمن الذى يهدد الجيش الوطنى ام انتم فباشارة من المشير يسير من مصر جيش جرار لا يشق له غبار ولن ينفعك اردوغان الجعجاع

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  • القصة واضحة
    مليشيات تدافع عن سيادتها في طرابلس ولا يهمهم باقي ليبيا ويستخدمون السراج استخداما يليق بمقامه

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  • الحلقة الثانية:
    التحذيرات من تلبيسات حكومة وفاق الميليشيات
    ومن معهم من الرعاع (الجهلة والمتعالمين)
    ووسائل الإعلام الموالية لهم.
    الحلقة الثانية:
    السلام عليكم ورحمة الله
    أيها الليبيون الصادقون
    ………………………………………………………………………………
    ليس من الغرابة في شيء أن يحدث كل هذا ! فالميليشيات في طرابلس وغيرها لم يكن موقفهم هذا وليد اليوم ، بل تاريخهم أسود قبيح ، فهم أيام القذافي كانوا أصحاب مهن متواضعة مع احترامي لهذه المهن المفيدة كالمخابز وصيانة الألكترونات وصيانة أوقيادة السيارات وتجارة الإطارات وبعضهم يمتهن الإجرام من نعومة أظافره كالبيدجا والعمو وشريخان الهالك ونحوهم فصاروا في غضون أسابيع وشهور عقب النصر في ثورة فبراير قادة أصحاب مئات الملايين! فلما كانت السلطة السياسة في ليبيا تحت امرة المجلس الإنتقالي لم تحترم هذه الميليشيات أوامر المجلس ولم يسلموا أسلحتهم ولم يعملوا بقراراته ، واحتجوا بحجج واهية وطالبوا بإضفاء الشرعية على تكتلاتهم السوداء التي سودت سنين الليبيين ، ووقع ما يريدون!
    ولما انتقلت إلى المؤتمر الوطني على ما فيه من هانات ، كانت لهذه الميليشيات الدور الكبير في إضعاف نفوذ المؤتمر على البلاد ،وكان الذي بين المؤتمر وبين هذه التشكيلات المسلحة مابين المطرقة والسندان من التآمر والعداء والكيد وكان كل من يتولى الرئاسة أو ما يعادلها في البلاد، الواحد تلو الأخر ومن خلال صلاحيات الرئاسة وبنود القوانين بالمؤتمر يكون له حقوق وواجبات فإذا جاء بأمر من حقوقه أو واجباته لا تروق لهذه الميليشيات رفضت وهددت واعتقلت وما اعتقال أبو سهمين منا ببعيد وهو مشهور بالفيديو المنشور ثم تقاسمت المليشيات مع الحكومة هذه الصلاحيات وتحملت وتولت أكثر زمام الأمور والافتيات على القضاء وفرض السيطرة وتولي الحكم ثم غسيل الأموال والسطو على المال العام بحجة تعميم الأمن وبسط العدل ومكافحة الجريمة ، و كان عليهم أن يدعموا الأجهزة الحقيقية التي كانت موجودة والتي يناط بها كل هذا، كما هو معروف ، لكنهم قوم بهت نصابين مجرمين لا يقلون خطورة عن تجار المخدرات وتار الأعضاء والقتلة المأجورين .
    ولما انتقلت السلطة السياسية إلى البرلمان ولم يكن في البرلمان شيء من جماعة الإخوان في بدايته وكانت عندهم صرامة تحالف المؤتمر المنتهي مع الميليشيات كالعادة لأن حكمهم واحد والمخاطر والمصالح توحدت وحاربوا البرلمان، فبعضهم لم يحرك ساكنا ولم ينقاد لآوامر البرلمان وادعى بأنه بعيدا عن هذه الآمور الشكلية بزعمه! لأن اختصاصه أشياءا أخرى! يعني وكأن هذا الأمر العظيم الجلل اللب الجوهري أس الأساس الذي يترتب عليه مصالح عظيمة أهمها قيام دولة سقطت وعلى اهماله أعظم المصائب، أمرا ليس من أولويات بناء الدولة ، وأما البعض الأخر فخرجوا عليه خروج الخوارج المارقين ، حاربوه أي البرلمان جهارا بشتى الوسائل الممكنة والتاريخ سجل عليهم ولم يرحمهم، شأنهم شأن الخوارج ،
    ولما تولدت حكومة الوفاق عقب الإتفاق السياسي رفضوها ومنعوا دخولها بالقوة وحاربوها في بداية الأمر لأنهم كانوا يظنون بأنها ستنفد بنود الإتفاق السياسي الذي فيه مالا يسرهم ، لكنهم استجابوا مؤخرا بضغط وتهديدات أوروبية أمريكية ، ولما دخلت تلك الحكومة سلبوها حكمها بالترغيب تارة وبقوة السلاح تارات أخرى وأجبروها على الخنوع والإستسلام لمطالبهم حتى استقال منها 4 أشخاص من أبرز أعضائها وكانوا شرفاءا حقيقيين وكشفوا لنا الإرهاب الحقيقي الذي يتعرض له أعضاء حكومة الوفاق ،
    وهكذا وكما هو معلوم خلال هذه السنين نُهب المال العام وضاقت السبل وانتشرت الجرائم واقتتل الجماعات فيما بينهم وفشى القتل والإبتزاز وقطعت الموارد الأساسية وتضخمت الأسعار وانعدمت رواتب الموظفين وتعطل الكثير من إمدادات المواطن الليبي بالكهرباء والماء والغاز وازداد العناء بينما كانت الميليشيات ومن معهم يملكون مئات الملايين في بيوتهم ومقراتهم وحساباتهم بالخارج وكانوا يتظاهرون بالبحث عن حلول لمشاكل الليبيين بعيدا عن فكرة تنحيهم أو إقصاءهم فضلا عن حل كتائبهم، فهم على نفس خطى القذافي الذي كان يزعم حل المشاكل المتولدة إبان ثورة فبراير وقبل فبراير بعيدا عن تنحيه ولكن في الحقيقة هم بتشكيلاتهم المسلحة أكبر مشكلة وقعت على رؤوس الليبيين وأن اقتلاعهم الشديد وقطع دابرهم الصعب هو العلاج الفعال لنجاح ليبيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبناء البلاد وراحة العباد.
    والسؤال الذي يطرح نفسه الآن :من الذي سيحمي الليبيين ويحمي العميلة السياسية في ليبيا ؟
    هل سيحميها هؤلاء الميليشيات الذين تبين أمرهم للجميع بأنهم مماطلون بطالون يطيلون الأزمة حتى لا تزول عروشهم وتجف مصادر أرزاقهم المحرمة ، هل سيحميها من يدرك بأنه لو تفككت جماعته سيسلم هو وأتباعه للقضاء لأنهم متورطون في قضايا حرب واجرام وقتل وتغرير ونهب الأموال !
    لقد مضى 8 سنوات منذ ثورة فبراير وقادة الميليشيات والموالين لهم من حسن لأحسن لكن الوضع الليبي الكارثي من سيء لأسوأ ، إلى متى؟ هل نضحي بـ40 سنة أخرى لكي يفهم بعض البلهاء بأنهم بلهاء لم يدركوا شرا أعظم من شر القذافي؟
    إلى متى ؟ مهما تطورت العملية السياسية في ليبيا ، ومهما انتخبوا ، ومهما تناقلت السلطة من جهة إلى أخرى ومن فرد لأخر وتداولوا عليها سلميا فإن الميليشيات لن يستسلموا ولن يخرجوا من المشهد بل سيكون لهم نصيب الأسد تحت مسمى (نحن الثوار ، نرفض الدكتاتورية) كما كان يقول الذي قبلهم (أنا قائد الثورة ، ضد الرجعية) وكان يقمع الناس بالحديد والنار.
    لقد بات من الواضحات وضوح الشمس في رابعة النهار أن الميليشيات لا تراعي أي عملية سياسية في ليبيا وعلاج مشاكل الليبيين إذ كيف ستحل هذه الميليشيات المشاكل وهي أساسا مشكلة المشاكل!
    إنهم جميعا أي الميليشيات مختلفون ومتناحرون وجهاتهم مختلفة ومذاهبهم مختلفة وأفكارهم كذالك إلا على شيء واحد يتناقلونه بينهم بالمعنى وهو: من جاء ليقتلع جذورنا فهو عدونا ويريد زعزعة الأمن وتدمير البنيان وقتل المدنيين، ويريد عسكرة الدولة ويريد الإستبداد …إلخ من القائمة المعدة في ظلامهم الحالك ، فشكلوا تحت ظل ولي أمرهم المنقاد لأمرهم فايز السراج قوة سموها (قوة حماية ميليشيات طرابلس) وأطلقوا على هذه الميليشيات اسم الجيش الليبي! زورا وكذبا ، ولم ولن يصدقهم أحد إلا الأغبياء.
    والكل ضد حفتر ، ميليشيات طرابلس وجضران ، وبلعم ، وبادي ، والغرياني ، وداعش، والقاعدة، والبقرة ، والحمار وحزب الرذالة والبلاء المقاتلة والإخوان ، …إلخ من القائمة الطويلة المتناحرة فيما بينها الحاقدين بعضهم على بعض الساحقين للمواطن المسكين.
    وكل من يحاول أن يوقفهم وكان ضعيفا لم يكترثوا به فإذا أحسوا بخطره أغروه بشيء من المناصب والأموال أو هددوه فإن أبى قاتلوه وشنعوا عليه.
    وإذا ما سألنا أنفسنا سؤالا جوهريا يجلي لنا حقيقة صادمة ويوقظ فينا التأمل والتدبر ويبصرنا بهؤلاء المخالفين ألا وهو: من أين جاءت هذه الأورام الخبيثة (المليشيات) ؟
    لا أدري كيف يكون للمليشيات حق للسيطرة على المقرات وامتلاك السلاح والأموال ولهم مع ذلك وجه يقابلون به كما يقال ، ومكانك تستحي أو تحمدي :
    فهم أخزاهم الله لم يختارهم الشعب! على قولهم مدنية ديمقراطية!!
    ولم يأتوا بتكليف من جهة تشريعية معترف بها! بل على النقيض من ذلك فقد جاء التكليف بتفكيك تشكيلاتهم بحسب قرار البرلمان الذي تم التأكيد عليه بالاتفاق السياسي.
    ولم يأتوا بحسب مادة من دستور أو قانون!
    وليسوا بجيش نظامي! أو جيش كان في السابق!
    وليسوا بأهل علم ولا فضل ولا شهادات عالية ولا مناسبة لأن يكونوا بها قادة يقدرون مصالح البلاد والعباد!
    ولا يوجد في دساتير الدول وأعرافها ومواثيقها مليشيات أو جماعات مسلحة!
    ولا يوجد شيء إسمه رخصة أو شرعية أو مقر أو معاش أو اعتراف لميليشيا كما يحدث في ليبيا في مهازل كارثية هيستيرية لا يصدقها إلا من يعيشها ولا يمكن مشاهدتها إلا في أفلام الأكشن !
    لقد جاءت هذه الأورام الخبيثة من ضعف الجهاز المناعي الأمني والفوضى عقب فبراير ، ومن المعلوم أنه لا يأتي من الفوضى إلا المتاعب ، فإنك لن تجني من الشوك العنب ..
    ومن أمورهم المخجلة إن كان في أحدهم بقية عرق ينبض بشيء من الخجل أنه يتم تحت رعايتهم تفقيص الكثير من المقاتلين من الشباب المغرر بهم في سبيل تثبيت عروشهم ، سيل من الشباب الجاهل المغرر بهم ، الذين في سن الدراسة أو العمل تصرف لهم رواتب غير مضبوطة وفوق قدرة الدولة ويدرك هذا من أدرك إحصائيات الملاك الوظيفي والموارد البشرية فتصرف لهم رواتب من الأموال العامة التي سلبوها باسم الشرعية زورا ثم تحفزهم بكثير من العلامات والسفريات والمميزات والمعاشات العالية التي فاقت معاشات الموظفين والدكاترة والمهندسين والعلماء والإستشاريين اللهم إلا من كان معهم فهؤلاء الجهلة المغرر بهم المساكين ليسوا إلا مقاتلين يموتون في سبيل بقاء الميليشيات لو كانوا يعلمون.
    فمن الذي سمح لهم بهذا إذا ؟
    حانت فرصتهم عند ثقة الشعب الليبي بهم ، حيث ظنوا أنهم مخلصين وطنيين، ثوار يقاتلون من أجل إزالة القذافي ثم يعودون لما كانوا عليه أو على الأقل يدعمون أجهزة الدولة في شكل هرمي كسائر دول العالم، كان بعضنا يظن أن مبدأهم هو مصلحة ليبيا فوق مصلحة الجميع بغض النظر عمن يأتي بعد القذافي ، لكن حصل وأنهم استغلوا هذه الثقة ووجدوا الفراغ السياسي والأمني وبقوة السلاح فرضوا على الدولة ما فرضوه من اعتراف بهم وأموال ضخمة ونفوذ ، وحوّلوا ليبيا من دولة مهابة إلى مرتع ومهزلة ووكر للفساد وظلم العباد وتدخل أجنبي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
    وفايز السراج يدرك ما أقوله تماما، بل هو أعرف بذلك وأدرى ، لأنه يرى بأنه ولي أمر محدود ولي أمر موجه ، ويرى منهم مالا يسره ولا يحرك ساكنا معهم لأنه يخشاهم ويداريهم وينفذ طلباتهم وكل تصريحاته وأوامره وقراراته لا تصب إلا في قالب مصالحهم وهات لي قرارا واحدا لا يخدم مصلحتهم وتم تطبيقه! كيف وهو الذي دخل طرابلس من أول يوم وهو خائف يترقب يرجو قبوله ليجد مكانا بينهم ويتخذ منهم ظهيرا ، ومع الشهور والسنوات لان وطاب لهم وكان كالحمل الوديع الذي يوجهونه كيفما شاء ثم قلب ظهر المجن خيانة لمجلس النواب والجيش الليبي مكشرا عن أنيابه ليصدق فيه قول القائل: أسدٌ عليّ وفي الحروب نعامة.. ربداء تجفل من صفير الصافرِ
    فإلى من ينتمي لهم أو يدافع عنهم أو يقاتل معهم ضد الجيش الليبي الشرعي الحقيقي خذها نصيحة وأجري على الله:
    بالله عليك تحت أي مبرر تقاتل ؟
    هل هو حماية ليبيا من الجيش الليبي الشرعي الموحد والذي تحت إمرة قائد واحد ؟ والذي هدفه واحد؟ وهو تطهير ليبيا من جميع التشكيلات المسلحة بما فيهم الميليشيات بناءا على اتفاق سياسي يقطع دابر الخلاف ويرد الأمور إلى نصابها؟
    هل هو حماية طرابلس من سراق البنوك والاعتمادات وغسيل الأموال ؟ أم هو حماية ليبيا من التشتت والانقسام والكتائب وانتشار السلاح؟ أم هو حماية الوطن من توحده تحت راية جيش واحد وحمايته من اسطوانة يحاولون إرجاعها لنسمعها طول حياتنا اسمها (حوار) (حل سياسي) (اتفاق) (وفاق) (تدخل خارجي) (تقارب) …إلخ من المماطلات الطويلة والشعارات الوهمية والمخدرات والمسكنات المتنوعة ؟
    أم هو الدفاع عن جماعات مختلة لا ترعى لدولة ولا لعملية سياسية وحل سياسي ولا لمواطن حقا ولا ترقب فيكم إلا ولاذمة ؟
    أم هو الدفاع عن حكومة تولدت لأسباب محددة ومذكورة ولتراجع في بابها وهو مسودة الاتفاق السياسي ، فإذا بهم يسرقون الشرعية ويتواطؤون معا على سرقة السلطة في محاولة لوضع الجيش الليبي والبرلمان في أحد طريقين ، (إما التسليم لنا وتصيرون ميليشيات مثلنا، أو الإنقسام )؟
    يتبع الحلقة الثالثة

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