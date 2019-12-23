الأعلى للقبائل والمدن الليبية يفوض قيس سعيد للتدخل للم شمل الليبيين

اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد, اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2019, بقصر قرطاج بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية لتباحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية, فقد انعقد هذا الإجتماع على إثر تفويض لرئيس الدولة التونسية من المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد.

وقال البيان إن هذا التفويض “يأتي لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح”.

ويتقدم وفد المجلس الأعلى للقبائل والمدن التونسية الذي التقى, اليوم الإثنين, الرئيس التونسي رئيسه الشيخ علي مصباح أبو سبيحة والمحامي الليبي المقيم في تونس خالد الغويل.

وكان وفد القبائل والمدن الليبية قد التقى على مأدبة عشاء التأمت, مساء أمس الأحد, بفندق “لايكو” بالعاصمة التونسية بعدد من المستشارين برئاسة الجمهورية التونسية, وعلى رأسهم عبد الرؤوف بالطبيب مستشار رئيس الجمهورية وطارق بالطيب مدير الديوان الرئاسي ومدير التشريفات طارق الحناشي, في حين لم يتأكد بعد حضور رئيس حزب التحرير رضا بلحاج مأدبة العشاء المذكورة, وهو ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

جدير بالذكر أن “بوابة افريقيا الإخبارية” اتصلت بكل من رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية علي مصباح أبو سبيحة والمحامي خالد الغويل للحصول على أكثر تفاصيل, إلا أنه تعذر عليها ذلك بسب تواجد المعنيين بالأمر خارج التغطية.