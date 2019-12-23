قاعدة الوطية الجوية تستنفر جميع الطيارين للالتحاق

أخبار ليبيا24

رفعت غرفة عمليات قاعدة الوطية الجوية اليوم الإثنين حالة الاستعداد القتالي القصوى داخلها، مطالبًا جميع الضباط وضباط الصف والطيارين بالالتحاق فورًا بالقاعدة.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة، وطلبت غرفة عمليات قاعدة الوطية الجوية من جميع الضباط وضباط صف وجنود برفع درجة الاستعداد القصوى.

كما طلبت الغرفة، من جميع الطيارين الالتحاق بالقاعدة فورًا ورفع إعلان حالة الاستنفار القصوى.

وأكدت قاعدة الوطية، أنها في انتظار الأوامر والتعليمات، مشيرة إلى أن ما يفصلها عن انتهاء المهلة الأخيرة لمليشيات مصراتة إلا ساعات.

ولقاعدة الوطية الجوية، دور هام في تنفيذ الغارات الجوية على مواقع قوات الوفاق منذ انطلاق معركة تحرير طرابلس، وذلك لموقعها الجغرافي الواقع بغرب البلاد.

ونفذ سلاح الجو اليوم الإثنين طلعات استطلاع جوي فوق المنطقة الممتدة من سرت شرقًا إلى زوارة غربًا.

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