بعد مهلة الجيش الإضافية لمصراتة.. عبدالرحمن السويلحي: نحن لا نُساوم ولا نُفاوض ولا نرضخ لتهديدات الطغاة

أخبار ليبيا24

‏قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، عبدالرحمن السويحلي، اليوم الإثنين، “نحن لا نساوم ولا نُفاوض على عزة وحرية الوطن ولم يسجل التاريخ عنّا يومًا الرضوخ لتهديدات الطغاة”.

‏وأضاف السويحلي، على فيبسوك، “قد تتعاظم التضحيات ولكنها تهون في سبيل الأهداف السامية”.

‏وقال، “مصراتة ومعها الوطنيين الأحرار على امتداد ربوع ليبيا ومدنها وبواديها تقف صامدة وفيّة لعهد قطعناه بدحر العدوان متعدد الجنسيات!”.

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان الجيش الوطني تمديد المهلة الممنوحة لمسلحي مصراتة بالانسحاب من طرابلس وسرت.

ومددت القيادة العامة للجيش الوطني المهلة الممنوحة لمسلحي مصراتة من الانسحاب من طرابلس وسرت والتي كان مقرر لها أن تنتهي عند الساعة 12 من مساء يوم الأحد، حيث أعلنت في بيان تلاه الناطق الرسمي، اللواء أحمد المسماري، تمديد المهلة لثلاثة أيام إضافية، تبدأ من يوم الإثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء القادم.

وقال المسماري، “إن تمديد المهملة جاء بناء على الاتصالات التي أجرتها شخصيات وطنية من مصراتة مع القيادة العامة وطلبت تمديد المهلة لمدة أسبوع واحد، وذلك لإعطائهم فترة زمنية لجهودهم وإقناع أبنائهم بالعودة إلى مدينة مصراتة”.

وأضاف، “إنه تقديرا منّا لهذه الخطوة الجريئة بالتواصل معنا والتي تنم على مقدار حسهم الوطني، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن تجديد المهلة لمدة ثلاثة أيام إضافية فقط”.

وأكد المسماري، التزام القيادة العامة بعدم التعرض للقوات المنسحبة من طرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة.

وأعربت القيادة، عن تقديرها لهذه الخطوة التي اتخذتها الشخصيات وتأمل لها النجاح والتوفيق في التغلب على أصوات التطرف والإرهاب، كما قدمت اعتذارها لها بعدم تمديد المهلة لمدة أسبوع التي طلبوها، مؤكدة أن المتطرفين لا يفهمون إلا لغة القوة التي أظهرها سلاح الجو الأيام الماضية بعضًا منها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24