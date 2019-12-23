رئيس مجموعة الاتصال الروسية: حفتر ليس لديه أي تقدم جدي باتجاه طرابلس

صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، ليف دينغوف، بأن تصريحات حفتر حول التقدم على خط المواجهة إلى طرابلس لا تدعمها نتائج ملموسة، وليس لديه أي تقدم جدي”.

موسكو – سبوتنيك. وقال دينغوف لوكالة سبوتنيك، اليوم الاثنين: “نرى أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، نشط حفتر حيث حذر الألوية من مصراتة لمغادرة طرابلس على وجه السرعة، وإلا فإنه سيبدأ قصف مصراتة”.

وأضاف دينغوف: “إنه يفهم أن مصراتة اليوم قوة جدية تحمي غرب ليبيا. ولكن بعد مرور ثلاثة أيام يعلن حفتر أنه يعطي ثلاثة أيام أخرى. وهذا يعني أنه لن يتقدم كما يعد على ما يبدو”، مؤكدا على أنه “بوجه عام، تصريحات حفتر لا تدعمها نتائج ملموسة”.

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