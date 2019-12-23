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روسيا تبدأ بتصدير القمح إلى ليبيا في عام 2020 بحجم مليون طن سنويا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

صرح رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية النزاع الداخلي الليبي، ليف دينغوف، اليوم الإثنين، أن تصدير القمح الروسي مباشرة إلى ليبيا بحجم 1 مليون طن سيبدأ العام المقبل.

موسكو – سبوتنيك. وقال دينغوف لوكالة “سبوتنيك” إنه تم بالفعل التوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن.

وأردف، “شاركت أكبر ثلاث شركات روسية حكومية في هذه المحادثات. والعمل جار الآن مباشرة على تفاصيل العقد. وتم التنسيق على السعر وغيرها من المسائل الفنية. أعتقد أن العقد نفسه سيتم توقيعه قبل العام الجديد وستبدأ واردات القمح الروسي إلى ليبيا العام المقبل. فيما يتعلق حجم الواردات فهو 1 مليون طن، كما كانت عليه “.

ولفت دينغوف إلى أنه بعد التوقيع على العقد سيُعقد اجتماع على مستوى ممثلي وزاراتي الزراعة في البلدين، “رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي [فايز سراج] مهتم بالذات في صيغة “جي أند جي” [بين الحكومتين]، في إطار حكومي دولي”.

ويذكر أن واردات القمح الروسي التي كانت تمر عبر تركيا بحجم نحو 1 مليون طن، الآن ستكون مباشرة.

ويشار إلى أن تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن شهر أيار/ مايو الماضي، كشف أن روسيا في العام الزراعي 2019-2020 (ابتداءً من 1 تموز /يوليو عام 2019 إلى 30 حزيران/يونيو 2020) تحتفظ بالريادة العالمية في صادرات القمح، قد يصل المعروض من هذا المحصول من البلاد في الموسم الجديد إلى 36 مليون طن.

تتوقع وزارة الزراعة الروسية أن تصل صادرات الحبوب من روسيا في العام الزراعي الحالي إلى 42 مليون طن، بما في ذلك 37 مليون طن من القمح.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليق

  • 🖱يعني سوْال يطرح نفسه – وين القمح الليبي …؟!!!
    هل الزراعة الليبية تواجه خطر التصحر والانكماش …؟!!
    ليبيا كانت تنتج إجمالي 20 طن شهريا من القمح الجيد – ومشروع النهر الصناعي كان يدعم زرعة القمح بشكل أساسي – وتوزيع الانتاج ليغطي احتياجات جميع المدن والقرى والارياف الليبية سنويا –
    اين ذهب كل هذا حتى تستخدم ايرادات النفط والمال المخصص لبناء موسسات الدولة المدنية – في استيراد القمح من روسيا. هل هو النفط مقابل الغذاء …!!!
    ام الغاز مقابل السلاح …؟!!!
    – يحب اعادة التفكير في موضوع استيراد القمح او اي سلع للدولة قبل إنعاش الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي -بجميع قطاعاته – اي حكومة اتكالية على دول الغير لاتستطع إقامة دولة مستقلة او محصنة .

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