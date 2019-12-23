رفع درجة الاستعداد القصوى بقاعدة الوطية

طرابلس-العنوان

أعلنت غرفة عمليات قاعدة الوطية الجوية اليوم الإثنين رفع حالة الاستعداد القتالي القصوى داخلها، وذلك ضمن الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة.

وطلبت غرفة عمليات قاعدة الوطية الجوية من جميع الضباط وضباط صف وجنود برفع درجة الاستعداد القصوى.

كما طلبت الغرفة، من جميع الطيارين الالتحاق بالقاعدة فورًا ورفع إعلان حالة الاستنفار القصوى.

وأشارت قاعدة الوطية، إلى أنها في انتظار الأوامر والتعليمات، وأن ما يفصلها عن انتهاء المهلة الأخيرة لمليشيات مصراتة، إلا ساعات.