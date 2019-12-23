مصراتة ترفض مهلة القوات المسلحة

مصراتة-العنوان

رفضت مصراتة اليوم الإثنين المهلة الممنوحة من القوات المسلحة بحسب مسلحيها من العاصمة طرابلس وسرت والتي جرى تمديدها حتى يوم الأربعاء القادم.

وأعلنت غرفة الطوارئ الخاصة ببلدية مصراتة في بيان اليوم الإثنين رفض جميع الأجسام المنتخبة المُمثلة في المجلس البلدي ومجلس الدولة والنواب، لأي تفاوض مع القيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكدة على أن الجميع متمسك بخيار النفير الصادر في 15 ديسمبر 2019 لدعم ما يسمى بـ”معركة الحسم”.

ومددت القيادة العامة لقوات المسلحة المهلة الممنوحة لمسلحي مصراتة بشأن الانسحاب من طرابلس وسرت إلى ثلاثة أيام إضافية، تبدأ من يوم غدٍ الإثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعاء القادم، والتي كان مقرر لها أن تنتهي عند الساعة 12 من مساء يوم أمس الأحد.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، أن تمديد المهملة جاء بناء على الاتصالات التي أجرتها شخصيات وطنية من مصراتة مع القيادة بشأن طلب تمديد المهلة لمدة أسبوع واحد، وذلك حتى يتسنى لهم إقناع أبنائهم بالعودة إلى مدينتهم.

وأضاف المسماري، “أنه تقديرا منّا لهذه الخطوة الجريئة بالتواصل معنا والتي تنم على مقدار حسهم الوطني، تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة عن تجديد المهلة لمدة ثلاثة أيام إضافية فقط”.

وشدد المسماري، على التزام القيادة العامة بعدم التعرض لمسلحي مصراتة المنسحبين من طرابلس وسرت باتجاه مصراتة لحين انتهاء المهلة.