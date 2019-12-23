أكد الناطق باسم الجيش إن توقيع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفاقية مع أنقرة حول الدعم التركي للجماعات الإرهابية من نطاق السرية إلى العلن.

وقال المسماري في مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” المصرية أن التدخل القطري والتركي بدأ في ليبيا عام 2011 عبر دعم جماعة الإخوان والليبية المقاتلة وفي عام 2014 مع انطلاق عملية الكرامة اتضح جليا دعم تركيا للجماعات الإرهابية في بنغازي كما أنها كانت تتعامل مع درنة على أنها إمارة إسلامية.

وأضاف المسماري أن توقيع السراج اتفاقية مع تركيا حول الدعم من سري يتمثل في علاج الجرحى وإرسال المعدات والتجهيزات إلى علني يصل إلى حد تدخل الجيش التركي مبينا أنه في معركة طرابلس قامت أنقرة بنقل عناصر إرهابية من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا.

وحول معركة طرابلس أكد المسماري أن اشتباكات عنيفة دارت اليوم بين قوات الجيش والقوات التابعة لحكومة الوفاق في مختلف المحاور مؤكدا أن نتائجها إيجابية.