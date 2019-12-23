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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 December, 2019

توصلت بوابة افريقيا الاخبارية ،مساء الاثنين ،بفيديو خاص يظهر قيام قوات تابعة للجيش الليبي بعمليات تمشيط واسعة لوادي الترغرات الفاصل بين ترهونة ومسلاته وزليتن ،في حين ذكرت مصادر عسكرية خاصة أن هذه العملية تأتي بعد ورود معلومات عن تحشيد للوفاق بمسلاته.

وكانت قوات الجيش الليبي أعلنت في وقت سابق سيطرتها على منطقة البركات بضواحي مسَلّاتة، كما شن الجيش غارات على مركبات مسلحة انسحبت من مدينة ترهونة ،يأتي ذلك فيما لقي 19 عنصراً من تشكيلات حكومة الوفاق الليبية، مصرعهم، بينهم 11 سورياً، بغارة جوية للجيش على سرت، ليل الجمعة.

كما استهدفت مقاتلات السلاح الحربي مواقع لمسلحي الوفاق جنوب غرب مدينة مسلاتة، تزامنا مع غارات على مقر كتيبة الدرع شمال مدينة زليتن.