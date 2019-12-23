مباحث الغربية تعلن خطف عنصرين تابعين لها على يد مسلحين وتحمل المسؤولية لمدير أمن الزاوية

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أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، اليوم الإثنين، تعرض عنصري أمن تابعين له للخطف من قبل مجموعة مسلحة واحتجازهم في مكان غير معلوم.

وحمّل الجهاز مدير مديرية أمن الزاوية المسؤولية كاملة لاختطاف عناصره، مشيرًا إلى أن المجموعة المسلحة موالية له.

وقال مكتب إعلام جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، على فيسبوك، “ينوه للجميع بأنه لدينا ضابط شرطة وبرفقته عضو شرطة تابعين للجهاز وقد تم اختطافهم من قبل مجموعة مسلحة واحتجازهم في مكان غير معلوم”.

وأضاف، “عليه نحمل المسؤولية كاملة لمدير مديرية أمن الزاوية كون المجموعة المسلحة موالية له”.

ونشر الجهاز أسماء المسلحين الخاطفين، وعددهم ستة، وقال هم: “منذر عامر التومي وعلي محمد ابوساق ومحمد مصطفى اللافي (شلبي) ورمضان شلادي ومحمد طلوبة (السنوسي) وربيع محمد البكوش (فانوطة).