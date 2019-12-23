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بيت المال: حفتر مصيره الزوال ومستمرون في دحر عدوانه على طرابلس

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال الناطق باسم المجلس العسكري مصراتة إبراهيم بيت المال إن مصراتة ليس لديها أي وفد للحوار مع “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، مدعياً بأن المدينة  لم تتأثر بـ”تهديدات” أحمد المسماري.

بيت المال استنكر في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأحد ما وصفها بـ”تهديدات حفتر”، مضيفاً بأنها لا تختلف عن تهديد تنظيم الدولة للمدينة ومن قبلهما “القذافي” (العقيد الراحل معمر القذافي).

واختتم الناطق باسم عسكري مصراتة حديثه قائلاً:”  حفتر سيكون مصيره الزوال كسابقيه ومستمرون في دحر عدوانه على طرابلس”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • الله يصلح حالكم ويفكنا من شركم تريدوا حكم ليبيا بالقوة وهل نسيتم ان الله اقوى منكم ، انتم مايريدكم احد من المدن الليبية الاخرى، اللهم سخر زلازل قوية على تركيا

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