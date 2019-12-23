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السراج: ليس لدينا بديلا سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا.

وأضاف السراج في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية نشرت اليوم الإثنين: “أنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية”.

وتابع السراج: “نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية. لكن معذرة، ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟”.

وأردف السراج: “أي شخص ينتقدنا يجب عليه أولا أن يسأل نفسه عما كان سيفعله في مكاننا وسيرى أنه ليس لدينا بديل”، قائلا: إنه “يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يلجأ للقانون الدولي والمحاكم الدولية”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد، مضيفا: “متأكدون من الانتصار وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا”.

ووقع فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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تعليقات

  • وانت ما نك قادر علي حرب وقيادة حكومة الافضل تستسلم وترمي السلاح وتدع الجيش يدحر الارهاب والمليشيات وبعدها انتخاب رئيس وبرلمان والجيش يكون اليد الضاربة لهذة الحكومة المنتخبة من الشعب لاكن للاسف انت مفلس ومانك راجل وخائن تسلم ليبيا للاتراك علي شان تقعد تستفيد وتصرف في الاموال علي حساب ليبيا ومستقبل الاجيال القادمة انت لست ليبي لا نعرف من اين جاءو بك ونصبوك في المغرب مشبوه انت لاعنة الله عليك يا خنزير انشالله الجيش منتصر عليك وعلي من نصبك يا حقير

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  • المضحك ان ترامب يستخدم اردوغان كلب صيد يسلطه كما يريد ويسمى اردوغان فى خطاب رسمى بانه احمق عندما يسمع كلامه وان بامكانه تدمير اقتصاده ولذلك ستجد ان اروغان حصل على ضوء اخضر من ترامب لينبح فى ليبيا وشرق المتوسط حتى يتمكن ترامب من الضغط على اوربا لتطلب منه حمايتها ويطلب منها دفع الثمن وتوقيع اتفاقية جديدة للتجارة مثل الصين ووقتها سيقطع ذيل اردوغان والتجارب السابقة لتشغيل ارددوغان كلب لترامب واضحة فاعطاه ضوء اخضر محدود فى شمال سوريا ليسحب قواته المكلفة ويكتفى بالسيطرة على نفط سوريا ويترك ترامب لروسيا قواعده العسكرية فى شمال سوريا ويتقدم النظام الى مناطق الاكراد بينما ينبح اردوغان فى شريط ضيق على الحدود ويبحث عن تمويل لبناء مساكن للاجئين السوريين فلا يجد هدد اوربا باللاجئين فسخروا منه وطلب تمويل من اموال نفط سوريا فسخروا منه ولم يجد غير تميم ليحصل منه على تمويل لنفقات قواته هناك ثمن لمرتزقته فى قطر بينما يطمع فى اموال ليبيا ولكن المشكلة ان السراج وعصابته يغرقون نوعدهم بالسلام الموجود فى سوريا ونلهف منهم اموال كثيرة هما اغبية وبيصدقوا اى حاجة هو اصلا فيه سلام فى سوريا ينظروا لادلب على الحدود التركية بيصرخوا ولا بجدوا من ينقذهم عقبال مصراطة تكون فى سلام مثل ادلب

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  • Make sure ya diseased Turkish to ask for some Chocolate
    When the true Libyan Falcons crush your diseased skull and souless body, Satan will take the chocolate away from you ya Traitor and Turkey’s pupept
    Even Satan hates the diseased TURKS & TRAITORS
    You shall burn in HELL as now or then

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