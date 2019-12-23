السراج: ليس لدينا بديلا سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا.

وأضاف السراج في مقابلة مع صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية نشرت اليوم الإثنين: “أنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، اللجوء للعدالة الدولية”.

وتابع السراج: “نحن متهمون الآن بإحضار دبابات وطائرات بدون طيار تركية. لكن معذرة، ماذا كنتم تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟”.

وأردف السراج: “أي شخص ينتقدنا يجب عليه أولا أن يسأل نفسه عما كان سيفعله في مكاننا وسيرى أنه ليس لدينا بديل”، قائلا: إنه “يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يلجأ للقانون الدولي والمحاكم الدولية”.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد، مضيفا: “متأكدون من الانتصار وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا ومن هو المعتدي الذي سيحاكم دوليا”.

ووقع فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

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