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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 December, 2019

أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية ، اليوم الإثنين، اختطاف اثنين من عناصره على يد ستة مسلحين واقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وقال الجهاز في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يُنوه للجميع بأنه لديه ضابط شرطة وبرفقته عضو شرطة تابعين للجهاز قد تم اختطافهما من قبل مجموعة مسلحة واحتجازهم في مكان غير معلوم ،محملا المسؤولية كاملة لمدير مديرية أمن الزاوية كون المجموعة المسلحة موالية له.