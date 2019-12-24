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لجنة التفتيش القطرون تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت لجنة التفتيش المشكّلة بمكتب القطرون، بزيارة ميدانية تفتيشية لبعض من محال بيع المواد الغذائيه القطاعي والجملة، رفقة أعضاء من مركز الحرس البلدي بالمنطقة.

وضبطت اللجنة خلال زيارتها، العديد من المواد الغذائية المنتهة الصلاحية، وتمت عملية مصادرتها على الفور، واتخاد بعض الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي الجولة التفتيشية، ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بمكتب القطرون، والتي يشرف عليها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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