لجنة التفتيش القطرون تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

قامت لجنة التفتيش المشكّلة بمكتب القطرون، بزيارة ميدانية تفتيشية لبعض من محال بيع المواد الغذائيه القطاعي والجملة، رفقة أعضاء من مركز الحرس البلدي بالمنطقة.

وضبطت اللجنة خلال زيارتها، العديد من المواد الغذائية المنتهة الصلاحية، وتمت عملية مصادرتها على الفور، واتخاد بعض الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي الجولة التفتيشية، ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي بمكتب القطرون، والتي يشرف عليها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بليبيا.

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