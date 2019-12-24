السراج: “كل مكونات الشعب الليبي ملتحمة في الدفاع عن الشرعية”

صرّح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أن كل مكونات الشعب الليبي، ملتحم لأجل الدفاع عن الشرعية، موضحا بقوله: “كل مكونات الشعب الليبي ملتحمة في الدفاع عن الشرعية”.

وأضاف السراج خلال مقابلة لهُ مع شبكة TRT التركية، أن جمهورية مصر تدعم القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، واصفا إياه بـ”الطرف المتمرد” والمنقلب على الشرعية، على حدّ تعبيره.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي، أن وجود “شخص مثل خليفة حفتر”، لا يمكن معه تحقيق المصالح والاستقرار في المنطقة، داعيا الدول الداعمة للجيش الوطني والقائد العام، للتواصل مع حكومة الوفاق، لكونها الممثل الشرعي في ليبيا، وفقا لوصفه.

وحول أزمة الاتفاقية التي أثارت الجدل في المنطقة ودول المتوسط، أشار السراج في المقابلة بقوله: “البعض يتحدث عن أمنه الإقليمي والوطني والقومي، فنحن أيضاً لدينا أمن قومي ووطني حريصون عليه”، متسائلاً: “بعض الدول تفصلنا عنها مسافة 5000 كيلومتر، فما القاسم المشترك بيننا وبينهم؟”.

وأضاف في تصريحه، أن الاتفاقية ستعزز قدرات ليبيا في الدفاع عن سيادتها، والحفاظ على ثرواتها.

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