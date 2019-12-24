“الأوقاف” تتابع التجهيزات الخاصة بمسابقة ليبيا لحفظ القرآن الكريم

قام مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية بالهيئة العامة للأوقاف، بزيارة ميدانية تفقدية لمدينة الخمس للاطلاع على سير التحضيرات والتجهيزات الخاصة بمسابقة ليبيا المحلية لحفظ القرآن الكريم، والتي من المرتقب إقامتها يوم السبت 1 جمادي الأولى الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وتفقّد مدير الإدارة، رفقة اللجنة التنظيمية للمسابقة ومدير مكتب الإعلام ومدير مكتب أوقاف الخمس، قاعة “المجلس البلدي” مكان التسابق، وفندق “الحسنين الكبير” مكان إقامة المتسابقين وأعضاء اللجان العاملة للإطمئنان على التجهيزات المقدمة لاستقبال المتسابقين.

وأشاد مدير إدارة شؤون القرآن الكريم والسنة النبوية، بالجهود التي يبذلها مكتب أوقاف مدينة الخمس وأعضاء المجلس المحلي بالبلدية وأهالي المدينة، لإنجاح المسابقة، معربا لهم عن شكره على حسن الاستعداد والدقة في اختيار مكان التسابق والإقامة المتميزة.

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