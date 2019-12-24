الهلال الأحمر أجدابيا يبدأ في ملء الاستبيانات الصحية والبيئية

انطلق فريق الصحة المجتمعية بفرع الهلال الأحمر الليبي أجدابيا، في مشروع ملئ الاستبيانات من المجتمع المحلي، في عدد من أحياء المدينة ومخيم تاورغاء، لمعرفة مدى وعي المواطن، ولأجل تحديد المشاكل الصحية والبيئية التي يعاني منها المجتمع، للتخطيط لحملات توعوية مستقبلاً.

وأوضح رئيس الفريق حسين ذبوح، لقوله: أننا نهتم بالجوانب الصحية لدى المجتمع المحلي كالسلامة المرورية وتقليل من السرعة أثناء القيادة، إضافة للاهتمام بالصحة العامة وعوامل الخطر التي تؤثر على الفرد والأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري وأمراض القلب والعادات الغير صحية في الأكل والتدخين.

وأضاف رئيس فريق الصحة المجتمعية، أن الفريق في الهلال الأحمر أجدابيا، يبدي اهتماما للجوانب الأخرى، منها النظافة الشخصية ونظافة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي السليم، ومايتعلق بالجانب الأهم الذي يهتم باالامومة والطفولة بشكل عام.

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