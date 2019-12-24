طقس ليبيا: نشرة جوية لتوقعات الحالة الجوية اليوم وحتى الخميس

أشارت تقرير لخبراء الارصاد عن حالة الطقس في ليبيا لـ3 أيام حتى يوم الخميس القادم إلى استقرار كامل مستمر على غرب ووسط وجنوب ليبيا مع درجات حرارة معتدلة نهارا وباردة ليلا رياح معتدلة في السرعة قد تنشط قليلا في اوقات بعد الظهر.

فيما يشهد طقس الشمال الشرقي تكاثر للسحب الممطرة بشكل متفرق نتيحة وصول اخدود علوي بارد سريع الحركة وغير شامل افضل الفرص لمدينة البيضاء اليوم الثلاثاء والمناطق المجاورة مع استقرار في باقي المناطق حالة سريعة وضعيفة.

بينما تكون حالة البحر في الساحل الغربي قليل الاضطراب الى نشط بعض الشيء مع اخذ الحيطة والحذر من الصيادين والساحل الشرقي البحر مضطرب وغير مناسب خصوصا سواحل بنغازي حتى طبرق.

وتوقع الخبراء إلى أن ثمة مؤشرات على وجود تقلبات تشمل حوض البحر المتوسط غير ثابتة حتى الان قد تشمل دولة ليبيا.

وفيما يلي توقعات تفصيلية لطقس اليوم الثلاثاء :

من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى جيدة اليوم على مناطق شمال الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية أحياناً، وتشمل مناطق ساحل البطنان بفترة آخر المساء والليل.

بينما يتوقع الخبراء هطول أمطار ضعيفة ومتفرقة اليوم الثلاثاء على المناطق الساحلية الممتدة من طرابلس إلى بنغازي.

وبحسب التوقعات فتتأثر أغلب المناطق الساحلية اليوم برياح غربية وشمالية غربية قوية السرعة ( 50 – 80 ) كم/س.

وتنشط اليوم على مناطق الدواخل الغربية والجفرة، بحيث تتراوح سرعتها ما بين ( 30 – 40 ) كم/س ، بينما تكون نشطة إلى قوية ( 40 – 55 ) كم/س على دواخل الخليج والدواخل الشرقية.

فيما تنخفض درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد ، بحيث تتراوح ما بين ( 17 – 19 ) درجة مئوية بمناطق الشمال ، بينما تكون ما بين ( 12 – 15 ) بالجبل الغربي والجبل الأخضر ، وتكون ما بين ( 18 – 21 ) بمناطق الوسط والجنوب.

بينما يكون البحر اليوم شديد الأضطراب على طول الساحل ( 3 – 5 ) متر ، يصل إلى ( 6 ) متر بساحل الجبل الأخضر، والله أعلم.

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