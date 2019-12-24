طرابلس.. تخريج الدفعة الثالثة لمنتسبي الدعم المركزي

احتفلت الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس بتخريج الدفعة الثالثة من معهد التدريب التخصصي التابع لها.

وحضر الاحتفالية كل من وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والمديرين والضباط وأهالي الخريجين.

وتم خلال الاحتفال إلقاء عديد الكلمات التي دعت الخريجين إلى ضرورة الالتزام بالضبط والربط وتأدية المهام الأمنية المنوطة بهم.

كما تخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين وعروض للفنون القتالية والمداهمة واقتحام أوكار المجرمين وغيرها من العروض الأخرى المعنية بحفظ النظام العام.

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