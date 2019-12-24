اخبار ليبيا الان

طرابلس.. تخريج الدفعة الثالثة لمنتسبي الدعم المركزي

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفلت الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس بتخريج الدفعة الثالثة من معهد التدريب التخصصي التابع لها.

وحضر الاحتفالية كل من وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي العميد محمد فتح الله إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والمديرين والضباط وأهالي الخريجين.

وتم خلال الاحتفال إلقاء عديد الكلمات التي دعت الخريجين إلى ضرورة الالتزام بالضبط والربط وتأدية المهام الأمنية المنوطة بهم.

كما تخلل الحفل استعراض لكراديس الخريجين وعروض للفنون القتالية والمداهمة واقتحام أوكار المجرمين وغيرها من العروض الأخرى المعنية بحفظ النظام العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك