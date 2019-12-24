أعمال صيانة متواصلة بمرافق بنغازي الخدمية

تواصل بلدية بنغازي أعمال صيانة عدد من المرافق الخدمية والتي منها خط مياه للصرف الصحي في شارع الحجاز بمنطقة الليثي.

وتهدف الصيانة إلى إنهاء مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بالمنطقة بمتابعة من لجنة إعادة استقرار المدينة إضافة إلى تنظيف حديقة 23 يوليو والطريق الدائرية الثانية.

وتأتي هذه الأعمال ضمن الخطة التي وضعتها البلدية ولجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي والمعنية بصيانة المرافق المتهالكة وتنظيف الشوارع وعدد من الخدمات الأخرى.

وكانت بلدية بنغازي، قد أعلنت منذ أيام البدء في الأعمال الأولية استعداداً لأعمال الرصف في مُفترق شارع سوريا، المعروف بمفترق “الدرابيك” والمُتمثلة في دمك التربة ورش مادة الربط M.C .O تحت إشراف مكتب المشروعات ببلدية بنغازي .

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