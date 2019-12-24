الحزب الحاكم في تركيا: مستعدون لاستخدام القوة الخشنة لحماية مصالحنا في المتوسط

ليبيا – علق متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم على المستجدات في مياه البحر المتوسط مؤكداً أن بلاده مستعدة لاستخدام “القوة الخشنة” في حال فشل المساعي الدبلوماسية لحماية مصالحها القومية في البحر المتوسط.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية شدد وفقاً لوكالة لأناضول التركية على أن بلاده ردت على الجهات التي تحاول فرض الأمر الواقع عليها شرقي المتوسط عبر القانون والدبلوماسية.

وقال إن قوات البحرية التركية ستواصل حماية المصالح القومية لتركيا في مياه البحر المتوسط ضد من لم يفهم الجواب التركي الدبلوماسي، مشيراً إلى أن بلاده أكدت للجانب اليوناني في قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في بريطانيا، جميع هذه التفاصيل.

وبيّن أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول تحديد الصلاحية البحرية دمرت مجالات فرض اتفاقية مشابهة لمعاهدة سيفر في البحر المتوسط، منوهاً إلى أن بلاده عاقدة العزم على حماية مصالحها القومية في أي مكان بشكل رئيسي في منطقة البحر المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية