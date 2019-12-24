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الحزب الحاكم في تركيا: مستعدون لاستخدام القوة الخشنة لحماية مصالحنا في المتوسط

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق متحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم  على المستجدات في مياه البحر المتوسط مؤكداً أن بلاده مستعدة لاستخدام “القوة الخشنة” في حال فشل المساعي الدبلوماسية لحماية مصالحها القومية في البحر المتوسط.

المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية شدد وفقاً لوكالة لأناضول التركية على أن بلاده ردت على الجهات التي تحاول فرض الأمر الواقع عليها شرقي المتوسط عبر القانون والدبلوماسية.

وقال إن قوات البحرية التركية ستواصل حماية المصالح القومية لتركيا في مياه البحر المتوسط ضد من لم يفهم الجواب التركي الدبلوماسي، مشيراً إلى أن بلاده أكدت للجانب اليوناني في قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة في بريطانيا، جميع هذه التفاصيل.

وبيّن أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول تحديد الصلاحية البحرية دمرت مجالات فرض اتفاقية مشابهة لمعاهدة سيفر في البحر المتوسط، منوهاً إلى أن بلاده عاقدة العزم على حماية مصالحها القومية في أي مكان بشكل رئيسي في منطقة البحر المتوسط.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • جعجعة فارغة لحزب يتاكل وينقسم فى الداخل وهزائمكم فى ادلب على الحدود التركية السورية دليل على ضعفكم حيث نرى تقدم الجيش العربى السورى وتحرير المزيد من البلدات السورية ويتقد باتجاه اخر معاقل المليشيات العثمانية فى معرة النعمان وسراقب وادلب وسط موجة نزوح من اهالى ادلب يقدر عددهم باكثر من 120 الف لاجئ فى عز البرد من ضحاياكم وراينا بالامس اردوغان ييتغيث باوربا وروسيا لوقف سحق مليشياته هناك ويحاصر الجيش العربى السورى وحدة عيكربة تركية هناك بلا وكسة اذا كان هذا على البر وقرب الحدود اما فى البحر الابيض فحيتان البحر ستشبع من جيفكم حيث يوجد اساطيل قادرة على سحقكم فى المنطقة واذا بليتم فاستتروا فالجعجعة لاقيمة لها فى عصر الفضاء كانت تنفع فى العصر الحجرى

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  • تركيا ستصبح مثل العراق حيث كان صدام يستعرض قوته ونفخه الامريكان حتى يجدوا مبررا لاسقاطه واليوم يفعلوا نفس الشئ مع الغبى اردوغان حتى يدخلوه فى اوهام بينما القوات الروسية والامريكية فى سوريا على الحدود التركية تنتظر لحظة سقوط الدولة العثمانية ليحتلوها ويقتسموها الاوربى لامريكا والاسيوى لروسيا وبكرة ترى نتيجة الحماقة

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