في ذكرى الاستقلال.. القوات المسلحة تواصل ملحمة كفاح الأجداد

بنغازي-العنوان

تحتفل ليبيا اليوم الثلاثاء بالذكرى الثامنة والستين لاستقلالها وتحررها من الاستعمار بعد ملحمة من الكفاح المرير خاضها الشعب الليبي، وذلك وسط تحديات جسام أبرزها استمرار سيطرة المجموعات المسلحة ذات الولاءات المتقلبة والمتحالفة الآن مع حكومة الوفاق على عاصمة البلاد.

وتخوض القوات المسلحة الليبية معارك تاريخية مفصلية من أجل إعادة الاستقرار والمحافظة على سيادة وهيبة ليبيا من الأطماع الخارجية، وذلك بعد تطهيرها من الجماعات المسلحة الإجرامية والمتطرفة، في وقت يحاول البعض التفريط في سيادتها وإضاعة جهاد الآباء والأجداد ضد كل المستعمرين ابتداء من العثمانيين وانتهاء بالاحتلال الإيطالي.

وقدم الشعب الليبي الشهداء في سبيل حرية بلادهم واستقلالها عبر سلسلة من المعارك البطولية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد على امتداد عقدين من الزمن، مجسدة الوحدة الوطنية وإصرار الليبيين على تحرير بلادهم من الاحتلال الإيطالي.

وخاض الليبيين إلى جانب معارك الجهاد، العديد من المعارك السياسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة والتي توجت بإعلان الاستقلال في الـ24 من ديسمبر عام 1951.