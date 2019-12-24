اتفاق روسي تركي لتقديم مساعدات محتملة إلى ليبيا

كشفت الخارجية الروسية عن اتفاق مشترك بين موسكو وأنقرة يقضي باستمرار تواصل الطرفين بشأن ملف الأزمة الليبية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وفدين من روسيا وتركيا اجتمعا أمس واتفقا عقب مشاورات مُوسّعة على تقديم مساعدات محتملة لتسوية الأزمة في ليبيا بأسرع وقت ممكن.

وترأس الوفد الروسي المُشارِك في الاجتماع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ومن الجانب التركي نظيره سيدات أونال.

يُشار إلى أن وفداً تركياً يزور روسيا هذه الأيام لبحث ملفات تتعلق بقضايا إقليمية أبرزها الأزمة الليبية والتطورات الأخيرة.

وتأتي زيارة الوفد بعد فترة بسيطة من إجراء الرئيسين الروسي والتركي مباحثات هاتفية بشأن الوضع الليبي، حيث أكد أردوغان أن تطورات الملف الليبي تحتاج لمحادثات إضافية بين موسكو وأنقرة وهو ما تطرق له الجانبان خلال اللقاءات الثنائية.

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