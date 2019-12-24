بمناسبة ذكرى الإستقلال.. عماري زايد: سنمنح الفرصة لأصدقاء الشعب الليبي لدعمنا علنا ودون مواربة

ليبيا – هنأ عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد الليبيين بمناسبة عيد الإستقلال الذي يصادف اليوم الثلاثاء الرابع والعشرون من ديسمبر.

عماري زايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” قال :”لقد كان استقلال ليبيا تتويجا لتضحيات شعبنا وجهاده، وبعد تحقق الاستقلال خاض شعبنا معركة بناء الدولة إلى أن جاء انقلاب سبتمبر 1969 فهدم العسكر ما بناه الأجداد وأسسوا ديكتاتورية صبغها شخص بنزواته وشذوذ أفكار فجاءت ثورة 17 فبراير التي مازلنا نخوض غمار معركتها ننازع فيها عقولا تلبست لبوس العبودية وعقليات ألفت التبعية”.

وأضاف:”لكنها هي الثورة مهما تأخر قطافها وتأجلت نتائجها فلن تعود بنا إلى قيود الماضي ولن ترهننا لشهوات الطامعين في الكراسي فنحن ماضون رغم كل الآلام وعلى الدرب رغم كل الاخفاقات وعلى درب النصر والتمكين سائرون ولن نلتفت لضعاف النفوس وتجار الشعارات وبائعي الذمم”.

وتابع :” نحتفل بالاستقلال وبدايات بناء دولته ونحن نتعرض لهجمة شرسة على العاصمة يقودها أسير ومجرم حرب يصر أن نعود للاستعمار فشرع الباب واسعا أمام مرتزقة العالم ليدنسوا سيادة الوطن ويستبيحوا أرضه وجوه وبحره”.

وأكد عضو المجلس الرئاسي على أن حكومة الوفاق وهي تقود ما وصفها بـ”معركة الوطن” (مواجهة القوات المسلحة جنوب طرابلس) لن تتوقف حتى تردع ما وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) وتهزمه، مضيفاً :” وهي تقوم بذلك بسواعد أبنائها الأبطال وستمنح الفرصة لدعم أصدقاء الشعب الليبي علنا ودون مواربة الذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح بلادنا في ظل سيادة مهابة وسياسة واضحة واحترام متبادل”.

عماري زايد إختتم منشوره بالقول:”في هذه الذكرى نتوجه بالتحية إلى جيشنا الباسل وثواره الذي يقدمون التضحيات والدروس لحماية البلاد من اعتداء العملاء وغزو المرتزقة ونحن على يقين أن النصر حليفنا وإن غدا لناظره لقريب”.