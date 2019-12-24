اخبار ليبيا الان

بمناسبة ذكرى الإستقلال.. عماري زايد: سنمنح الفرصة لأصدقاء الشعب الليبي لدعمنا علنا ودون مواربة

تم النشر منذُ 55 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – هنأ عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري زايد الليبيين بمناسبة عيد الإستقلال الذي يصادف اليوم الثلاثاء الرابع والعشرون من ديسمبر.

عماري زايد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” قال :”لقد كان استقلال ليبيا تتويجا لتضحيات شعبنا وجهاده، وبعد تحقق الاستقلال خاض شعبنا معركة بناء الدولة إلى أن جاء انقلاب سبتمبر 1969 فهدم العسكر ما بناه الأجداد وأسسوا ديكتاتورية صبغها شخص بنزواته وشذوذ أفكار فجاءت ثورة 17 فبراير التي مازلنا نخوض غمار معركتها ننازع فيها عقولا تلبست لبوس العبودية وعقليات ألفت التبعية”.

وأضاف:”لكنها هي الثورة مهما تأخر قطافها وتأجلت نتائجها فلن تعود بنا إلى قيود الماضي ولن ترهننا لشهوات الطامعين في الكراسي فنحن ماضون رغم كل الآلام وعلى الدرب رغم كل الاخفاقات وعلى درب النصر والتمكين سائرون ولن نلتفت لضعاف النفوس وتجار الشعارات وبائعي الذمم”.

وتابع :” نحتفل بالاستقلال وبدايات بناء دولته ونحن نتعرض لهجمة شرسة على العاصمة يقودها أسير ومجرم حرب يصر أن نعود للاستعمار فشرع الباب واسعا أمام مرتزقة العالم ليدنسوا سيادة الوطن ويستبيحوا أرضه وجوه وبحره”.

وأكد عضو المجلس الرئاسي على أن حكومة الوفاق وهي تقود ما وصفها بـ”معركة الوطن” (مواجهة القوات المسلحة جنوب طرابلس) لن تتوقف حتى تردع ما وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) وتهزمه، مضيفاً :” وهي تقوم بذلك بسواعد أبنائها الأبطال وستمنح الفرصة لدعم أصدقاء الشعب الليبي علنا ودون مواربة الذين تتقاطع مصالحهم مع مصالح بلادنا في ظل سيادة مهابة وسياسة واضحة واحترام متبادل”.

عماري زايد إختتم منشوره بالقول:”في هذه الذكرى نتوجه بالتحية إلى جيشنا الباسل وثواره الذي يقدمون التضحيات والدروس لحماية البلاد من اعتداء العملاء وغزو المرتزقة ونحن على يقين أن النصر حليفنا وإن غدا لناظره لقريب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مثل اى اخوانى غبى لا يستحى من بيع شرفه فى خيم النكاح والان يبيعون ليبيا للاحتلال العثمانى بعد ان حررت ثورة الفاتح البلاد من الاحتلال الايطالى والامريكى والانجليزى واليوم جاء خوان فبراير ليدعوا المحتل للعودة من جديد ولكن جيش الكرامة لهم بالمرصاد حرر 90 % من البلاد والان فى قلب طرابلس حتى ان هذا الغبى واخوانه فى مرمى نيران الجيش الوطنى وقبره تم حفره بالفعل ولم يعد لهم اى شرعية فوزير خارجية روسيا قال اليوم لا شرعية فى ليبيا ومن قبل قال الاتحاد الاوربى ايضا انها منقوصة لعدم نيل ثفة البرلمان واذا كان هذا الحمارى عشمان فى الجبان اردوغان فلينظر الى الخوان فى ادلب يستغيثون لانقاذهم من السحق والدعك مع تشريد 160 الف من اهالى ادلب وسنرى مثلهم بعد غد فى مصراطة مع انتهاء المهلة التى منحها لهم الجيش الوطنى

    رد

  • عليك من الله ما تستحق يا خارجي يا خوانجي يا صعلوك يا بغل يا ساقط يا حقير يا تكفيري يا خاين يا شرذمة يا حثالة يا نجس.

    طز فيك وفي النجاسات اللي معاك يا أوسخ خلق الله.

    رد

  • ياحمارى اخوك الحمار اكار وزير دفاع اردوغان وعدكم بمصير بالسلام مثل سوريا ولانه يعرف انك زايد فى الغباء فان هذا يعنى مصير حلب او الرقة او البواغيث او ادلب وهى اليلاد السورية التى حل فيها السلام وخالية من السكان لانها اطلال وهذا السلام سيعم مصراطة قريبا ولن ينفعكم الاصدقاء بجعجعتهم لدينا الاشقاء العرب قادرون على سحق الخوان كما حدث عندهم انظر الى مصر وين مرشدكم العام ربكم الذى تعبدونهم من دون الله انه فى السجن وين مرسى مات واندفن وين البشير فى السودان فى خبر كان وبن الخوان فى ليبيا يستغيثون بالمختل العثمانى ويحفرون قبورهم بايديهم

    رد

  • وين جيش الدعارة التركى الذى وعد اردوغان بارساله ويتهرب الان بعد ان راى الجيش المصرى يرفع حالة الطوارئ وبالطبع تحرك القوات المصرية برا سيكون سريع وامن وغير مكلف فالمسافة قريبة وفى سويعات قليلة سيحرر سرت عقب انتهاء المهلة غدا ويحرر مصراطة فى طريقة لطرابلس وكما قال السيسى ان الجيش المصرى قادر على حسم المعركة لو تدخل بشكل مباشر فمن يكسب اشقائنا العرب اما اصدقاؤكم العثمانلى الترللى من النتائج السابقة انتصار الاشقاء على خوانكم ولم ينفعهم جعجعة اردوغان ووعده لهم بعودة مرسى للقصر يوم السبت العصر راكب حمار ابيض فى ابيض ياحمار زايد غباوة اكتب وصيتك من الان قبل سحق الخوان

    رد