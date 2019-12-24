ايطاليا تنقذ 162 مهاجراً قبالة سواحل ليبيا

نزل نحو 162 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا في ميناء تارانتو الإيطالي، وفق ما أفادت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه” غير الحكومية الثلاثاء.

وأفادت المنظمة أنه تم إنقاذ المهاجرين وبينهم 50 قاصراً وخمس نساء حوامل، “من قبل فريق الإنقاذ والبحث التابع لمنظمة +إس أو إس ميديتيرانيه+ في عمليتي إنقاذ كبيرتين في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا الجمعة 20 كانون الأول/ديسمبر”.

وأفادت أنه في أول عملية، تم إنقاذ 112 شخصًا كانوا “مذعورين” على متن قارب مطاطي كان على وشك الغرق.

وأضافت أنه تم انتشال 50 آخرين من قارب خشبي قبل منتصف الليل بوقت قصير “في ظل ظروف جوية وبحرية خطيرة”.