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بعد زيارته بنغازي.. وزير الخارجية التركي يتصل بنظيره اليوناني على خلفية مذكرة السراج – أردوغان

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء اتصالاً هاتفياً بنظيره اليوناني نيكوس دندياس في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

موقع “تي آر تي” التركي كشف عن إجراء هذا الاتصال جاء على خلفية توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.

يشار إلى أنه لم تصدر الخارجية التركية توضيحاً بشأن الاتصال كما لم تذكر وسائل الإعلام التركية تفاصيل أخرى، وياتي هذا الاتصال بعد زيارة قام بها الوزير اليوناني إلى بنغازي إلتقى خلالها برئيس الحكومة المؤقتة والقائد العام للجيش المشير حفتر.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اردوغان استنفذ كل وسائل الجعجعة بهدف ان تسمح له اوربا بالتنقيب امام السواحل القبرصية فى الشطر المحتل من تركيا وهو يعرف جيدا ان تركيا لا قبل لها بمواجهة اوربا ومصر واسرائيل والجعجعة تاتى بنتائج عكسية ومزيد من العقوبات

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