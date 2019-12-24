السراج يدعو الشيشان للمساهمة في حل الأزمة الليبية

أعلن مستشار رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، حسن الهوني، أن رئيس المجلس فايز السراج، رحب بدعوة الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، له لزيارة غروزني.

موسكو – سبوتنيك. وقال الهوني في حديث لوكالة “سبوتنيك” اليوم الثلاثاء، إن السراج دعا الشيشان للمساهمة في حل الأزمة الليبية بحكم خبرتها في حل النزاعات.

وقال “جرت مكالمة بين السراج ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، الذي رحب بالزيارة (إلى غروزني) في هذا الإطار”، مضيفا: “لكنه لم يحدد لها موعد إلى الآن”

وأضاف مستشار رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية: “تمنى السراج أن تقوم الشيشان بخبرتها في حل النزاعات، بدورها في حل الأزمة الليبية وحلحلة الصعوبات التي تشهدها ليبيا”

ونفى الهوني إمكانية عقد لقاء بين السراج وحفتر في روسيا: “لا يوجد شيء من هذا القبيل، هي مجرد مساهمة من الشيشان في حل الأمور”.