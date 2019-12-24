مولود: التدخل التركي في ليبيا حق شرعي لا غبار عليه لنصرتنا على عدو صائل

ليبيا – زعم رئيس هيئة علماء ليبيا التابعة لدار إفتاء المؤتمر العام عمر مولود أن طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركي حق شرعي لاغبار عليه.

مولود وفي مداخلة مع قناة “فبراير ” أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد قال:”ومن دون شك أن دعوتنا إلى التفاهم مع دولة مسلمة وشعب مسلم وطلبنا النصرة منهم لنا حق شرعي لاغبار عليه”.

وأضاف:” تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة والشعب التركي شعب مسلم والشعب الليبي شعب مسلم ، فلليبيا حكومة وشعب أن تطلب من الحكومة التركية وشعبها النصرة والتعاون وقد حصل ذلك فعلا وتم التوقيع على هذه المذكرة”.

رئيس هيئة علماء ليبيا التابعة للرئاسي إختتم تصريحه بالقول:” أننا نؤيد حكومتنا فيما قامت به لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل لاحق له فيما يقوم به”.

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