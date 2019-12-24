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مولود: التدخل التركي في ليبيا حق شرعي لا غبار عليه لنصرتنا على عدو صائل

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم رئيس هيئة علماء ليبيا التابعة لدار إفتاء المؤتمر العام عمر مولود أن طلب حكومة الوفاق المساعدة من الحكومة التركي حق شرعي لاغبار عليه.

مولود وفي مداخلة مع قناة “فبراير ” أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد قال:”ومن دون شك أن دعوتنا إلى التفاهم مع دولة مسلمة وشعب مسلم وطلبنا النصرة منهم لنا حق شرعي لاغبار عليه”.

وأضاف:” تركيا دولة مسلمة وليبيا دولة مسلمة والشعب التركي شعب مسلم والشعب الليبي شعب مسلم ، فلليبيا حكومة وشعب أن تطلب من الحكومة التركية وشعبها النصرة والتعاون وقد حصل ذلك فعلا وتم التوقيع على هذه المذكرة”.

رئيس هيئة علماء ليبيا التابعة للرئاسي إختتم تصريحه بالقول:” أننا نؤيد حكومتنا فيما قامت به لأن من بنود هذه المذكرة نصرتنا على عدو صائل لاحق له فيما يقوم به”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • تركيا دولة علمانية تبيح الدعارة تستقوى بها يابولهب لقتال الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب ويضم ليبين مسلمين ايضا لعنة الله شيخ المتنطعين وعدكم رسول الله بالهلاك

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  • انت ومن يحاربون معك ومن يمولوك من كلاب الصهاينة ينطبق عليهم حديث رسول الله كما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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