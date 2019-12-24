المركز الوطني للصحة الحيوانية يحذر من الوضع الصحي البيطري لدول الجوار

حذر المركز الوطني للصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة المؤقتة، من الوضع الصحي لدول الجوار .

وقال مدير المركز الوطني للصحة الحيوانية الدكتور عبد الرحمن اجبيل، إن مجموعة من الأمراض الوبائية تفشت مؤخرا في الثروة الحيوانية، مما يشكل تهديدا حقيقيا للوضع الصحي البيطري المحلي في ليبيا، لا سيما في ظل الظروف الحالية التي تشهد نقصا شديدا في الإمكانيات والموارد اللازمة لاعتماد برامج المكافحة الخاصة بهذه الأمراض .

وأشار اجبيل إلى أن الأمراض الحيوانية العابرة للحدود التي تشهدها دول الجوار، شملت طاعون المجترات الصغيرة، ومرض اللسان الأزرق، والحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وداء الإجهاض المعدي والسعار وغيرها .

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