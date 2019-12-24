

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

24 December, 2019

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الروسي “سيرجي لافروف”، عددا من الموضوعات بينها الوضع في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الجانبين بحثا عبر الهاتف تبادلا الرؤى حول آخر مُستجدات قضايا المنطقة، وفي مُقدمتها الشأن الليبي، لا سيما في ظل توقيع مُذكرتيّ التفاهم بين الحكومة التركية ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراجً

وأوضح حافظ أن الاتصال تضمن التأكيد كذلك على أهمية العمل نحو تفادي أي تفاقم للوضع هناك، والدفع قدماً بجهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية، بما في ذلك مسار برلين السياسي، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا.

وبين حافظ أن شكري تناول خلال الاتصال مستجدات الوضع في المشهد الليبي مع كلٍ من مستشار الأمن القومي الألماني “يان هاكر”، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة”، تحضيرات مسار برلين السياسي حول ليبيا، وسُبل دفع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية شاملة لكافة أوجه الأزمة الليبية.