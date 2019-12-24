الرئيس التونسي يعلن عن مبادرة “تونس للسلام” لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها أمس الإثنين، عن مبادرة “إعلان تونس للسّلام” التي أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيد لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

جاء ذلك عقب استقبال سعيّد أمس بقصر قرطاج تونس، مجموعة من النّخب اللّيبيّة من مختلف المكوّنات الاجتماعيّة والطّيف السّياسي اللّيبي في إطار “المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية”، لبحث آخر المستجدّات على السّاحة اللّيبيّة وأفق الحلّ السّياسي في البلاد.

وأكد البيان، أن الحاضرين أجمعوا على تفويض الرّئيس التونسي على رعايته لحلّ شامل للخلاف اللّيبي وفقا للرّؤية والمبادئ شملت على العمل للإعداد لمؤتمر ليبي تأسيسي يضمّ كلّ مكوّنات الطّيف السّياسي والاجتماعي واعتماد قانون مصالحة وطنيّة شاملة وتنظيم انتخابات تشريعيّة ورئاسيّة ومحليّة حرّة ونزيهة.

ودعوة كلّ الليبيين للجلوس إلى مائدة الحوار بهدف التّوصل إلى صيغة توافقيّة للخروج من الأزمة اللّيبيّة الرّاهنة في إطار الاتفاق السّياسي اللّيبي واحترام الشّرعية الدّوليّة، وذلك بالانتقال من هذه الشّرعيّة إلى الشّرعيّة اللّيبيّة التي ترتكز على مشروعيّة شعبيّة.

وشدد المجتمعون، على أنّ الحلّ في ليبيا لن يكون إلّا ليبيّا – ليبيّا دون إقصاء أو تهميش لأيّ طرف مهما كانت انتماءاته السياسيّة أو الفكريّة أو المنطقة التي ينتمي إليها، تحت سقف نظام مدني في دولة ليبيّة موحّدة، ودعم جهود المصالحة الوطنيّة الشّاملة.

وأشار المجتمعون، إلى أن هذا المسعى يهدف إلى عودة الأمن والاستقرار للشّعب اللّيبي الشّقيق وحقن دماء أبنائه الزّكيّة في ظلّ وطن موحّد تحفظ فيه الحقوق والحرّيات وتحترم فيه سيادة الوطن والسّيادة الكاملة للدّولة اللّيبيّة.

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