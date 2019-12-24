النيابة تسمح لشقيق الصحفي فحيل البوم بزيارته في سجن الجديدة

قال أقارب الصحفي رئيس المنظمة الليبية للإعلام المستقل، رضا الهادي فحيل البوم، إن نيابة طرابلس سمحت لأحد أشقائه بزيارته في سجن الجديدة بطرابلس، الأحد، وهي المرة الأولى التي يتواصل فيها مع عائلته بشكل مباشر منذ اعتقاله في 14/12/2019 فور وصوله إلى مطار معيتيقة بطرابلس قادمًا من تونس.

وقررت النيابة العامة توقيف فحيل البوم لمدة 14 يومًا في سجن الجديدة رهن التحقيق دون الإفصاح عن التهم الموجهة إليه.

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ونفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان لها عقب اختفاء الصحفي رضا فحيل البوم، وجود علاقة لأية جهة أمنية تابعة لها بتوقيف فحيل البوم، مضيفة أنه لدى جهاز المخابرات الليبية وطالبت بـ«إيضاح أسباب» احتجازه.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس»، الخميس الماضي، أن «المخابرات العامة الليبية أقرت في بيان لها باعتقال فحيل البوم بعد وصوله منذ أيام إلى العاصمة طرابلس قادمًا من تونس». ونفلت الوكالة الأميركية عن المخابرات قولها إن عملية الاعتقال «تفي بجميع المعايير القانونية وتمت بالتنسيق مع النائب العام»؛ غير أنها لم توضح التهم المنسوبة له.

وطالب نشطاء وصحفيون وحقوقيون الجهات ذات الاختصاص بالعاصمة طرابلس بكشف مكان احتجاز فحيل البوم وإطلاقه فورًا دون قيد أو شرط..

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وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها «إزاء الاختفاء القسري للصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان رضا فحيل البوم»، داعية إلى الإفراج الفوري عنه؛ فيما دعت منظمة «مراسلون بلا حدود» إلى «الإفراج الفوري» عنه مشيرة في بيان إلى أن «صور كاميرات المراقبة في المطار أظهرت رجلين بالزي المدني يعتقلان فحيل البوم بعد مروره من نقطة مراقبة الجوازات بالمطار».

وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بالاتفاق مع بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد والبعثة الكندية الثلاثاء الماضي بيانًا أعربت فيه عن القلق حيال «الإيقاف التعسفي» لفحيل البوم مؤكدة أن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بالدفاع عن حرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات، وأنها تشعر بالقلق إزاء الأنباء التي تفيد بأن الصحفي الليبي والمدافع عن حقوق الإنسان تم اعتقاله في معيتيقة وهو محتجز منذ ليلة السبت».

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