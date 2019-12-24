داخلية المؤقتة تبحث احتياجات مديريات الأمن بالمنطقة الغربية

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الثلاثاء وكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية البهلول الصيد.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمدينة بنغازي، بحث نتيجة زيارة وكيل الوزارة لمدينة صبراته كما جرى مناقشة احتياجات مديريات الأمن بالمنطقة الغربية، وكيفية توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة.

وناقش اللقاء كيفية إعادة تنظيم مديريات المنطقة الغربية، مطلعا الثني على الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة إلى مدينة صبراته ونتائجها المثمرة.