البرلمان التركي يعتزم النظر في مذكرة تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا
مصدر مطلع لـ218: البرلمان التركي ينظر يوم 7 يناير في مذكرة مقدمة من حزب العدالة والتنمية تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا
البرلمان التركي يعتزم النظر في مذكرة تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا
مصدر مطلع لـ218: البرلمان التركي ينظر يوم 7 يناير في مذكرة مقدمة من حزب العدالة والتنمية تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا
اصبح الموضوع مسلسل ممل مع ان القوات التركية موجوة بالفعل على الارض ويتم التعامل معها كما ذكر المسمارى عن وجود مدفع فى معتيقه يعمل عليه طاقم تركى فهل معنى ذلك ان اردوغان خالف القانون التركى وارسل بالفعل قوات الى ليبيا قبل موافقة البرلمان الشكلية فقط ومن شان الاعلان رسميا عن ارسال قوات تركية رسميا تدخل مباشر للجيش المصرى لحسم المعركة سريعا فلا قبل لاحد بمواجهتهم على ارضهم فارسال الف جندى تركى بمعداتهم بحر او جوا معرضين للخطر بالتدمير قبل ان يصلوا للبر وبتكلفة عالية بينما ارسال مائة الف جندى مصرى برا اسهل وامن لوجود حدود برية مشتركة وبدعم من الجيش الوطنى الليبى المسيطر تماما على اجواء البلاد ومعظم اراضيها اتمنى ان يوافق البرطمان التركى على ذلك غدا ولت يؤجل الموضوع لانه يناور بهدف التغطية على وجود قوات بالفعل على الارض ولم تغير موازين القوى لكن بانتهاء المهلة سترى المليشيات اسود خير اجناد الارض يحولون مصراطة الى شيكولاته ولن ينفعهم جيش الدعارة التركى المهزوم فى ادلب اخر معاقل المليشيات فى سوريا الم يكن اولى انقاذهم وهذا لا يحتاج موافقة ولكن يحتاج شجاعة من الجبان اردوغان بدلا من ان يولول ويستنجد باوربا وروسيا لانقاذه فى ادلب فما بالك فى ليبيا بعيد عن شنب اوردغان
قلك للجيش المصري الفرعوني خير اجناد الارض…. النبي (ص) في حديثه على الجيش العثماني التي فتح القسطنطينية قال عنهم ما اروع ذالك الجيش وما اروع ذاك القائد التي تحرر القسطنطينيةانهم فخر الاسلام .. وان الجيش المصري مشهور بهزائمه امام اسرائيل في حروب عام 1948 ,1967 و 1973.. للعلم ياللي تعول على اغبى جنود الارض من الناحية التقنية والفنية .
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