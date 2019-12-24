البرلمان التركي يعتزم النظر في مذكرة تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

مصدر مطلع لـ218: البرلمان التركي ينظر يوم 7 يناير في مذكرة مقدمة من حزب العدالة والتنمية تسمح بإرسال قوات إلى ليبيا