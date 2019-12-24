مجلس النواب يهنئ الليبيين بالذكرى 68 لاستقلال البلاد

تقدم مجلس النواب بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال ليبيا الذي يصادف اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر، سائلين الله عز وجل أن يحفظ البلاد ووحدتها.

وقال المجلس في بيان له إن هذه الذكرى الخالدة تمر علينا اليوم والوطن يواجه تحديات جسام من أطماع خارجية عدة في ثروات ليبيا وخيرات شعبها من الحالمين بعودة المستعمر والعملاء ومن باعوا الوطن، مؤكدا أن أحفاد المجاهدين قادرون على التصدي لأي مشروع استعماري، والحفاظ على سيادة ليبيا وكرامتها وسلامة أراضيها، ولن تكون ليبيا إلا مقبرة للمستعمرين كما كانت عبر التاريخ.

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